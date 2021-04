PS5 e PS4 non funzionano con la batteria scarica? Sony indaga per risolvere il problema

La storia è nota: se la batteria interna si scarica, PS4 e PS5 si rifiutano di avviare qualsiasi gioco (o quasi), come riportato da diversi test effettuati da Does it Play, che in questi mesi ha cercato di analizzare il problema con l'obiettivo di capire come fare per preservare al meglio l'accesso ai giochi PlayStation in futuro.

A quanto sembra la vicenda sarebbe arrivata anche alle orecchie di Sony con la compagnia giapponese che sta analizzando la situazione per capire come risolvere la questione nel più breve tempo possibile, così da non scontentare la community. L'azienda giapponese potrebbe quindi intervenire velocemente con un fix lato software che permetta in qualche modo di prevenire o comunque limitare fortemente questo problema.

Proprio questa settimana Sony ha deciso di non chiudere gli store PS3 e PS Vita facendo marcia indietro rispetto a quanto precedentemente annunciato proprio dopo le lamentele dei giocatori. I negozi digitali (ad eccezione di quello per PSP) resteranno dunque aperti e sarà possibile continuare ad accedere senza problemi.

Il problema della batteria di PS4 non ha ovviamente ripercussioni a breve termine ma per il futuro prossimo è importante fare in modo che sia sempre e comunque possibile poter continuare ad utilizzare regolarmente la console.