PS5 e PS4: la nuova PlayStation App è disponibile su Android e iOS

Con il lancio di PS5 sempre più imminente, Sony ha dato una svecchiata alla PlayStation App per iOS e Android, in modo da prepararla al meglio per l'ecosistema allargato che vedrà la nuova console della casa affiancare l'ormai rodata PlayStation 4.

L'app PlayStation Messages era già stata chiusa qualche giorno fa: le sue funzioni sono ora confluite nella PlayStation App, che consente a tutti i giocatori di connettersi con gli amici, scoprire chi è online e a cosa stanno giocando su PS4 e PS5, chiacchierare con la chat vocale, inviare messaggi di testo, organizzare sessioni multiplayer e visualizzare i profili e le raccolte degli altri giocatori.

Le opportunità concesse dalla PlayStation App non terminano qui. È anche possibile acquistare e preordinare i giochi, consultare le principali notizie dal mondo PlayStation, scaricare giochi e contenuti aggiuntivi su PS4 e PS5 quando si è lontani dalla console, gestire la memoria di archiviazione di PS5 e avviare un gioco da remoto su PS5.

Scarica PlayStation App

Il nuovo aggiornamento per la PlayStation App è in fase di rollout su entrambe le piattaforme, e potrebbe non comparire subito sul vostro dispositivo. Per l'occasione, Sony ha anche pubblicato un trailer che illustra nel dettaglio le nuove funzioni. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!