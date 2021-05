PS5 e PS4, nuovo State of Play? Da Sunset Overdrive a GTA 5, spunta il rumor!

Il mese di aprile si è chiuso con un nuovo episodio del format PlayStation State of Play interamente dedicato alla presentazione del gameplay next gen di Ratchet & Clank: Rift Apart.

Un ulteriore appuntamento con lo show Sony potrebbe tuttavia non essere troppo lontano, stando ad un rumor che sta dilagando in rete. Quest'ultimo, lo anticipiamo immediatamente, si è originato sulle pagine del forum 4chan ed è dunque davvero molto complesso valutarne l'attendibilità. Nel recente passato, il portale si è rivelato portatore sia di informazioni false, come il recente video fake di Elden Ring, sia di anticipazioni corrette, come nel caso di parte delle caratteristiche di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



Fatta questa premessa, vi riportiamo di seguito la presunta scaletta del prossimo PlayStation State of Play:

Tra i titoli inediti, spicca sicuramente il riferimento ai titoli, soprattutto in seguito alla registrazione del marchio Sunset Overdrive da parte di Sony . Per scoprire se vi sia qualcosa di vero in tale elenco, sarà però necessario attendere il prossimo, che potrebbe realisticamente svolgersi nel periodo immediatamente precedente o successivo all'