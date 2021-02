PS5 e PS4: nuovo State of Play questa settimana, seguitelo con noi su Twitch

L'attesa è finalmente giunta al termine: Sony ha confermato con un post sui canali social ufficiali l'arrivo di un nuovo episodio dello State of Play per questa settimana.

L'evento verrà trasmesso in diretta alle ore 23:00 del prossimo giovedì 25 febbraio 2021 e avrà una durata di circa mezz'ora. Purtroppo il colosso nipponico non si è sbilanciato su quali saranno i principali giochi mostrati nel corso dello State o Play, ma ha confermato che si parlerà sia di PlayStation 4 che di PlayStation 5 e che verranno mostrati in totale dieci prodotti. Nella breve descrizione dell'evento è stato inoltre specificato che la diretta conterrà nuovi annunci e aggiornamenti su alcuni dei titoli indipendenti e di terze parti che sono stati mostrati allo showcase dello scorso giugno 2020.

Non è da escludere che tra i principali giochi dell'evento vi sia Returnal, in arrivo il prossimo 30 aprile 2021 in esclusiva su PlayStation 5. C'è chi spera in novità su Horizon: Forbidden West e Ratchet & Clank Rift Apart, altre due esclusive in arrivo entro l'anno. Dal momento inoltre che manca pochissimo all'annuncio dei giochi gratis di marzo 2021 con il PS Plus, Sony potrebbe approfittare dell'occasione per svelare i prossimi titoli in regalo per gli abbonati al servizio, posticipando l'annuncio di un giorno rispetto al consueto calendario.

Chiunque sia interessato a seguire l'evento potrà farlo in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, sul quale commenteremo in italiano tutte le novità presentate da Sony.