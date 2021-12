PS5 e PS4, parte la Partner in Play Challenge: la sfida Sony dedicata al multiplayer

Accanto agli "spettacolari" sconti su PlayStation Store, Sony punta a rallegrare il periodo natalizio anche con una nuova iniziativa, battezzata Partner in Play Challenge.

In sostanza, stiamo parlando di una modalità alternativa di fruizione del multiplayer, che fonde videogioco e gioco da tavola. Dedicandosi al multigiocatore su di una serie di giochi selezionati, gli utenti PS4 e PS5 possono sfidarsi, online e in locale, con l'obiettivo di raggiungere per primi un dato punteggio. Per acquisire punti, gli sfidanti dovranno vincere delle sfide piuttosto particolari, proposte tramite un set di carte virtuali, disponibili sul portale dell'iniziativa.

La natura degli scontri muta notevolmente a seconda che ci si stia dedicando al multiplayer in locale od online, tra sessioni di gioco da affrontare bendati e punteggi minimi da raggiungere in-game. Di seguito, vi riportiamo i link relativi alle due modalità di fruizione dell'iniziativa:

L'esperienza è stata studiata per essere fruita su di una specifica selezione di, tra i quali troviamo Call of Duty: Vanguard, Crash Team Racing, Destiny 2, Fall Guys: Ultimate Knockout, FIFA 22, Fortnite, Grand Theft Auto: Online; Gran Turismo Sport, Hot Wheels Unleashed, Mortal Kombat 11, NBA 2K22, Need for Speed: Hot Pursuit, Overcooked: All You Can Eat, Rainbow Six Siege, Red Dead Redemption II, Rocket League, Sackboy: Una Grande Avventura, Tennis World Tour e WRC 10.I giocatori che si aggiudicheranno la vittoria nell'ambito della Partner in Play Challenge potranno conquistare un