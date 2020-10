PS5, PS4 e PlayStation VR: tutte le nuove offerte di GameStopZing

Il nuovo volantone GameStopZing di novembre porta in dote anche nuove offerte sui prodotti della famiglia PlayStation tra cui PS4, PlayStation VR e giochi, senza dimenticare la possibilità di risparmiare sul preordine di PlayStation 5, disponibile dal 19 novembre.

PlayStation 5 Standard Edition costa 499.98 euro mentre PS5 Digital Edition ha un prezzo pari a 399.98 euro ma in entrambi i casi è possibile risparmiare fino al 250 euro portando indietro una console PS4 PRO con due giochi oppure console con un gioco e un controller. Il risparmio scende a 200 euro con una PS4 + 2 giochi oppure PS4 con un gioco e un controller, infine con la sola console (PS4 Slim) avrete un risparmio di 150 euro.

Sconti anche su PlayStation 4 PRO 1 TB (vari bundle disponibili) a 369.98 euro fino all' 11 novembre e PS4 Slim in varie configurazioni a partire da 299.98 euro con uno o più giochi inclusi. PlayStation 4 1TB con The Last Of Us Remastered, God of War e Horizon Zero Dawn costa 319.98 euro mentre il pacchetto PS4 1TB Death Stranding Limited Edition ha un prezzo di 389,98 euro. Fino all'11 novembre potete acquistare PS4 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT a 289,98 euro.

PlayStation VR è in offerta a partire da 219.98 euro, prezzo valido per i bundle Resident Evil 7 o il Tri Pack con PlayStation VR Worlds, Skyrim VR e DOOM VFR. La lista completa delle offerte è disponibile sul sito di GameStop, offerte valide online e nei negozi.