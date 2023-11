PS5 e PS4 si preparano a dire addio a Twitter: ecco da quando X non sarà più supportato

Nel corso delle ultime ore, alcuni possessori di PlayStation 5 hanno ricevuto una notifica nel menu della console Sony che segnala l'imminente interruzione del supporto a X, il social network che fino a poco tempo fa era conosciuto come Twitter.

Il colosso nipponico ha infatti dato la conferma ufficiale circa l'importante cambiamento, per via del quale non sarà più possibile effettuare l'upload di screenshot e clip di gioco da PlayStation 5 e PS4 a Twitter. La nuova regola entrerà in vigore a partire dal prossimo lunedì 13 novembre 2023, ossia tra una settimana esatta.

Per chi avesse ancora bisogno di esportare le acquisizioni sotto forma di immagini o video da console, sarà possibile ricorrere all'applicazione ufficiale PlayStation, sulla quale è disponibile un'opzione per effettuare il caricamento automatico di tutti i file. In alternativa, gli utenti possono copiare tutti i file multimediali su un dispositivo USB e poi eseguire l'upload su YouTube/Twitter/Facebook o altro da PC oppure da qualsiasi altro dispositivo lo permetta.

Vi ricordiamo che di recente è accaduto qualcosa di simile anche su Xbox One e Series X|S, dove anche la Companion App per Windows non è più supportata e non permette più di trasferire agilmente clip e screenshot da console a PC.