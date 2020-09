PS5, PS4 Pro, Xbox Series X, Series S e One X in una comparativa 3D interattiva

PlayStation 4 Pro e Xbox One X le conosciamo ormai molto bene, mentre per toccare con mano PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X dobbiamo necessariamente continuare a pazientare. L'attesa per le console di Microsoft terminerà il 10 novembre, mentre per la proposta di Sony non è ancora disponibile una data d'uscita.

Per le console di prossima generazione, al momento, dobbiamo accontentarci dei meri numeri (è andata meglio ad alcuni giornalisti che hanno spacchettare Xbox Series S e X), ma fortunatamente Windows Central ha realizzato una pratica comparativa 3D interattiva che mette a confronto tutte le console sopramenzionate, che ci aiuta a farci un'idea sulle differenze che intercorrono in termini di dimensioni. Potete trovarla a questo indirizzo (vi consigliamo di consultarla con un PC o uno smartphone ben equipaggiati), mentre poco sotto abbiamo elencato le misure di tutte le console incluse nella comparativa (quelle di PS5 non sono ufficiali e basate su una fonte di Let's Go Digital).

Dimensioni delle console

PlayStation 5: 380 mm x 310 mm x 100 mm (non ufficiali)

PlayStation 4 Pro: 327 mm x 295 mm x 55 mm

Xbox Series X: 301 mm x 151 mm x 151 mm

Xbox Series S: 275 mm x 151 mm x 63,5 mm

Xbox One X: 300 mm x 240 mm x 60 mm

La più piccola del lotto è Xbox Series S, mentre quella con il form factor più insolito è sicuramente Xbox Series X. La più voluminosa e imponente è invece PS5. Quale console next-gen metterete nel vostro salotto a fine anno?