PS5, PS4 e PS Store: stop in Russia, Sony prende posizione sulla guerra in Ucraina

Dopo aver rimosso Gran Turismo 7 dal PlayStation Store russo senza offrire commenti ufficiali in merito alla decisione, Sony prende ora posizione in maniera netta e chiara.

In una dichiarazione ufficiale rilasciata in queste ore, l'azienda giapponese ha infatti dichiarato quanto segue: "Sony Interactive Entertainment si unisce alla comunità internazionale nel richiedere la pace in Ucraina. Abbiamo sospeso ogni fornitura di hardware e software, il lancio di Gran Turismo 7 e la possibilità di eseguire operazioni su PlayStation Store in Russia". Con effetto immediato, a partire dalla giornata di mercoledì 9 marzo 2022, il colosso giapponese cesserà dunque di distribuire PlayStation 4 e PlayStation 5 nella Federazione Russa. Nel Paese, sarà inoltre impossibile effettuare acquisti su PlayStation Store.

Contestualmente, Sony ha anche annunciato un contributo economico a favore della comunità ucraina. Complessivamente, Sony Group Corporation ha deciso di donare 2 milioni di dollari a supporto degli attori attivi sul fronte dell'aiuto umanitaria all'Ucraina. La cifra sarà devoluta nello specifico all'ONG internazionale Save the Children e all'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, allo scopo di "supportare le vittime di questa tragedia".



L'annuncio arriva ad una settimana dalla richiesta ufficiale rivolta dalle autorità ucraine a Sony e Microsoft, per un'azione concreta di condanna nei confronti della Federazione Russa.