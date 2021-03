PS5, PS4 e PS VR, giochi in sconto: nuove promozioni di marzo su PlayStation Store

Dopo aver dedicato l'ultima tornata di sconti a bundle e celebri serie videoludiche, il PlayStation Store torna a rinnovare le proprie proposte in termini di scontistica.

Come ogni mercoledì, le promozioni disponibili nel negozio digitale mutano, accogliendo una molteplicità di giochi in offerta. i grandi saldi di marzo vedono protagonisti numerosi generi videoludici, per un ampia scelta di opzioni tra giochi PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation VR. Di seguito, a titolo di esempio, riportiamo alcune delle iniziative attive al momento su PlayStation Store:

Ace Combat 7 Skies Unknown Deluxe Edition : con uno sconto del 74%, è proposto a 24,69 euro;

: con uno sconto del 74%, è proposto a 24,69 euro; Borderlands 3 Next Level Edition PS4 & PS5 : con uno sconto del 67%, è proposto a 24,74 euro;

: con uno sconto del 67%, è proposto a 24,74 euro; Call of Cthulhu : con uno sconto del 70%, è proposto a 8,99 euro;

: con uno sconto del 70%, è proposto a 8,99 euro; Crash Bandicoot 4 It's About Time : con uno sconto del 35%, è proposto a 45,49 euro;

: con uno sconto del 35%, è proposto a 45,49 euro; Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition : con uno sconto del 50%, è proposto a 44,99 euro;

: con uno sconto del 50%, è proposto a 44,99 euro; Déraciné : il giovo VR di From Software, con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99 euro;

: il giovo VR di From Software, con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99 euro; EA Star Wars Triple Bundle (include Star Wars: Squadrons, Star Wars: Jedi Fallen Order e Star Wars: Battlefront II) con uno sconto del 50%, è proposto a 49,99 euro;

(include Star Wars: Squadrons, Star Wars: Jedi Fallen Order e Star Wars: Battlefront II) con uno sconto del 50%, è proposto a 49,99 euro; Empire of Sin : con uno sconto del 30%, è proposto a 27,99 euro;

: con uno sconto del 30%, è proposto a 27,99 euro; FIFA 21 Champions Edition PS4 & PS5 : con uno sconto del 60%, è proposto a 35,99 euro;

: con uno sconto del 60%, è proposto a 35,99 euro; Immortals Fenix Rising Gold Editio n: con uno sconto del 40%, è proposto a 59,99 euro;

n: con uno sconto del 40%, è proposto a 59,99 euro; MediEvil : con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99 euro;

: con uno sconto del 50%, è proposto a 14,99 euro; The Last Guardian: con uno sconto del 50%, è proposto a 17,49 euro;

Come di consueto, ricordiamo che i nuovi sconti resteranno attivi solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata al prossimo 1 aprile. Nel frattempo, queste sono le ultime ore per approfittare degli sconti Essenziali su PlayStation Store.