PS5, PS4 e PS VR, Sony riassume il 2020: ecco le Top 10 dei giochi di maggior successo!

In attesa di scoprire quando PS5 tornerà disponibile in Italia, il team di Sony inaugura il nuovo anno offrendo un quadro completo dei giochi che hanno dominato la scena nel 2020, in Europa e in Nord America.

La rassegna di Top 10 proposte dal colosso videoludico coinvolge esclusivamente il mercato digitale, tenendo traccia dei titoli più scaricati dal pubblico da PlayStation Store. Un dato che, viste le straordinarie condizioni che hanno caratterizzato il 2020 e la costante crescita del mercato only digital, potrebbe rivelarsi estremamente indicativo. Di seguito, i dati relativi alle preferenze degli utenti PlayStation 5:

USA/CA: Call of Duty: Black Ops Cold War; EUROPA: Call of Duty: Black Ops Cold War; USA/CA: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales; EUROPA: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales; USA/CA: Assassin’s Creed: Valhalla; EUROPA: Assassin’s Creed: Valhalla; USA/CA: NBA 2K21 Next Generation; EUROPA: FIFA 21; USA/CA: Demon’s Souls; EUROPA: Demon’s Souls; USA/CA: Madden NFL 21; EUROPA: Watch Dogs: Legion; USA/CA: FIFA 21; EUROPA: Immortals Fenyx: Rising; USA/CA: Sackboy: A Big Adventure; EUROPA: NBA 2K21 Next Generation; USA/CA: Immortals Fenyx: Rising; EUROPA: Sackboy: A Big Adventure; USA/CA: Watch Dogs: Legion; EUROPA: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege;

USA/CA: Call of Duty: Black Ops Cold War; EUROPA: FIFA 21; USA/CA: Grand Theft Auto V; EUROPA: FIFA 20; USA/CA: Call of Duty: Modern Warfare; EUROPA: Grand Theft Auto V; USA/CA: Minecraft; EUROPA: Call of Duty: Modern Warfare; USA/CA: Ghost of Tsushima; EUROPA: Call of Duty: Black Ops Cold War; USA/CA: The Last of Us Part II; EUROPA: Minecraft; USA/CA: NBA 2K21; EUROPA: NBA 2K20; USA/CA: NBA 2K20; EUROPA: The Last of Us Part II; USA/CA: Final Fantasy VII Remake; EUROPA: The Witcher 3: Wild Hunt; USA/CA: Madden NFL 21; EUROPA: Red Dead Redemption 2;

USA/CA: Beat Saber; EUROPA: Beat Saber; USA/CA: Job Simulator; EUROPA: Job Simulator; USA/CA: Superhot VR; EUROPA: Blood & Truth; USA/CA: The Walking Dead: Saints & Sinners; EUROPA: Superhot VR; USA/CA: Gorn; EUROPA: The Walking Dead: Saints & Sinners; USA/CA: Creed Rise to Glory; EUROPA: Creed: Rise to Glory; USA/CA: Arizona Sunshine; EUROPA: Astro Bot: Rescue Mission; USA/CA: Vader Immortal: A Star Wars VR Series; EUROPA: Gorn; USA/CA: Astro Bot: Rescue Mission; EUROPA: Vader Immortal: A Star Wars VR Series; USA/CA: Marvel’s Iron Man VR; EUROPA: Arizona Sunshine;

La classifica proposta per PlayStation 5 non vede enormi differenze tra il pubblico del Vecchio Continente e quello oltre oceano, che risultano più marcate per quanto riguardaInfine, spazio anche ai titoli di maggior successo nel 2020 suIn attesa delle principali esclusive PS4 e PS5 del 2020 , qual è il titolo che avete giocato di più lo scorso anno?