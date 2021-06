PS5, PS4 e reval di giochi: Sony prepara un evento post-E3? Ne parla un insider

Dopo aver puntualmente preannunciato il reveal di Final Fantasy Origin, l'insider Navtra torna alla carica per discutere, questa volta, di Sony. Stando alla nota "gola profonda", Sony starebbe infatti organizzando un evento digitale pieno di annunci sui giochi in arrivo nei prossimi mesi su PS4 e PS5.

Intervenuta sulle pagine di ResetEra in una discussione intavolata dai frequentatori del popolare forum, Navtra ha fornito degli interessanti retroscena su quelli che, a suo giudizio, sono i piani che il Team PlayStation intende attuare per rinsaldare il proprio rapporto coi fan dopo l'assenza dal palcoscenico dell'E3 2021.

A detta dell'insider, l'azienda tecnologica giapponese e la sua branca videoludica starebbero lavorando alacremente per allestire una presentazione digitale con diversi annunci che coinvolgeranno sia le terze parti che, logicamente, le sussidiarie dei PlayStation Studios. Secondo Navtra, questo show digitale dovrebbe tenersi "tra poche settimane".

La speranza dei giocatori è ovviamente quella di scoprire come sta procedendo lo sviluppo di kolossal come God of War 2 (o God of War Ragnarok), Gran Turismo 7, Forspoken e Horizon Forbidden West, per tacere di titoli come Stray, Kena Bridge of Spirits, Final Fantasy 7 Remake Parte 2 o Death Stranding Director's Cut.

A prescindere dalla puntualità che ha contraddistinto fino ad oggi le anticipazioni di Navtra, come di consueto vi invitiamo a prendere con le pinze questo genere di rumor, sia per quanto concerne le ipotetiche tempistiche di questo evento che, soprattutto, per quello che riguarda i possibili titoli mostrati durante lo show.