PS5 e PS4: nuovi rumor sull'evento di giugno con la data di Horizon Forbidden West

In base a una voce di corridoio che sta rimbalzando in rete in queste ore, le alte sfere di Sony Interactive Entertainment starebbero organizzando un importante evento PlayStation da tenersi entro le prossime settimane, presumibilmente come parte degli appuntamenti legati alla Summer Game Fest 2021.

La fonte di questa nuova anticipazione che è tutta da confermare, è un sedicente leaker del forum di 4chan. L'utente del controverso portale videoludico afferma che "secondo un'email che è stata inviata ad uno dei partecipanti all'evento, Sony sta organizzando un nuovo grande show digitale per la fine di giugno. Lo spettacolo sarà dedicato ai videogiochi in uscita entro la fine del 2021 e a quelli che saranno disponibili nel 2022 su PS4, PlayStation 5 e PS VR. Lo show dovrebbe tenersi il 28 giugno 2021".

Secondo quanto condiviso da questo informatore anonimo, questo importante appuntamento mediatico dovrebbe vedere la partecipazione di Capcom, Square Enix, Ubisoft, Electronic Arts e altri partner multipiattaforma di Sony, oltre ad alcune delle sussidiarie più celebri dei PlayStation Studios come Guerrilla Games e Sony Santa Monica. A detta del leaker, l'evento dovrebbe fare da cornice all'annuncio della data di lancio di Horizon Forbidden West (indicata dal rumor per il 30 novembre 2021) e al nuovo remake di Bluepoint Games e Square Enix. La voce di corridoio coinvolge anche PS VR 2 con quello che viene definito come "un primo sguardo" sul visore next gen. Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze questo genere di indiscrezioni.