PS5 e PS4, salto generazionale vs cross gen: quale strada? Ne parliamo in video!

Con l'avvento della nuova generazione, sono molte le domande e le curiosità del pubblico in merito a quella che sarà la strategia di Sony nei confronti del supporto ai suoi molteplici hardware.

Al momento, in particolare, il colosso videoludico deve destreggiarsi tra diverse valutazioni e obiettivi legati all'intensità e rapidità con le quali condurre il salto generazionale da PlayStation 4 a PlayStation 5. Da un lato, la console next-gen - al momento nuovamente introvabile - consente di mettere in campo potenzialità e performance impensabili su PS4. Dall'altra, tuttavia, l'hardware di ormai scorsa generazione vanta un grado di diffusione di primo piano, con ben 114 milioni di unità già presenti nelle case dei videogiocatori di tutto il mondo.



Il lancio di PlayStation 5 ha visto la dirigenza Sony cercare un equilibrio: l'atteso remake di Demon's Souls e l'inedito Astro's Playroom hanno trovato spazio unicamente sulla nuova console, mentre Marvel's Spider-Man: Miles Morales è andato ad arricchire anche il catalogo PlayStation 4. Ma quale sarà la strategia in futuro? Di recente, Jim Ryan di è più volte espresso sul tema del salto generazionale tra PS4 e PS5, offrendo alcune considerazioni interessanti. Per riepilogare i passaggi essenziali e offrire le proprie riflessioni sul tema, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato: potete trovarlo in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye, buona visione!