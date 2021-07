PS5 e PS4, nuovi sconti sui giochi: in arrivo i Saldi Estivi su PlayStation Store

Mentre scorrono gli ultimi giorni per approfittare de Il Pianeta degli Sconti su PS Store, il team di Sony inizia a pubblicizzare la prossima iniziativa promozionale pensata per il proprio negozio virtuale.

Avvistata tramite l'annuncio che potete visionare direttamente in calce a questa news, è infatti in dirittura di arrivo una ricca campagna di sconti per le produzioni PlayStation 4 e PlayStation 5. Nello specifico, Sony si prepara a inaugurare i Saldi Estivi su PlayStation Store, con la promessa di importanti sconti su moltissimi titoli. Nell'ambito della promozione, sarà possibile trovare a prezzo scontato non solo giochi completi, ma anche moltissimi contenuti aggiuntivi, tra DLC ed espansioni.

Al momento, non è ancora disponibile un elenco dei giochi che saranno coinvolti nell'iniziativa, ma l'attesa per saperne di più non sarà lunga. L'appuntamento con i Saldi Estivi su PS Store è infatti fissato per domani, mercoledì 21 luglio 2021. I videogiocatori avranno a disposizione un lungo periodo di tempo per valutare le promozioni, che resteranno disponibili per circa un mese: la chiusura dei Saldi Estivi è infatti fissata per il prossimo 18 agosto 2021.



In attesa di scoprire i dettagli sulle nuove offerte, ricordiamo che al momento sono disponibili su PlayStation Store anche giochi a meno di 5 euro.