PS5 e PS4, sconti sui grandi ritorni: al via i nuovi saldi sui giochi PlayStation Store

Nuovo mercoledì è ormai sinonimo di nuovi sconti su PlayStation Store. In attesa del Day One del nuovo servizio PlayStation Plus, Sony attiva una ricca selezione di saldi su giochi PS4 e PS5.

Il fil rouge dei nuovi sconti sembra essere la nostalgia, con ritorni dal passato protagonisti della nuova tornata di promozioni. Al centro della scena troviamo infatti numerose Remastered, inclusa la sfortunata Alan Wake Remastered, ancora non rientrata dei costi di produzione. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte al momento attive su PS Store:

Alan Wake Remastered : proposto a 20,09 euro, con uno sconto del 33%;

: proposto a 20,09 euro, con uno sconto del 33%; Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered : proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%; The Yakuza Remastered Collection : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Sniper Elite V2 Remastered : proposto a 5,24 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 5,24 euro, con uno sconto dell'85%; BioShock Remastered : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; BioShock 2 Remastered : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; The Last Remnant Remastered : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Panzer Dragoon: Remake : proposto a 2,49 euro, con uno sconto del 90%;

: proposto a 2,49 euro, con uno sconto del 90%; Destroy All Humans! : proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 55%;

: proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 55%; Resident Evil 3 Remake : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; Far Cry 3 Classic Edition : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Devil May Cry HD Collection: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Le nuove offerte di PlayStation Store resteranno attive sino al prossimo mercoledì 2 giugno 2022.