PS5 e PS4 si sfidano sugli scaffali: la next-gen si scontra con l'old-gen Sony

Con la presentazione degli ultimi risultati finanziari, Sony Interactive Entertainment ha confermato di aver visto concludersi un trimestre record per la storia PlayStation.

Accanto al dato complessivo, può tuttavia risultare interessante approfondire i singoli aspetti che hanno consentito al colosso videoludico di mettere a segno una così buona performance commerciale. Ed è proprio quanto fatto dall'analista Oscar Lemaire, che dal proprio account Twitter offre alcune utili considerazioni.

Tra queste ultime spicca la sfida all'ultima unità che ha visto protagoniste PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso del primo anno dal rispettivo Day One. Dall'avvio della commercializzazione lo scorso novembre 2020, l'hardware di nuova generazione ha venduto in tutto il mondo circa 13,3 milioni di console. Un risultato di poco inferiore a quello conseguito da PS4 nel medesimo arco temporale, con 13,5 milioni di unità vendute ai tempi. Per valutare correttamente i dati forniti, è ovviamente importante ricordare che al momento persiste ancora una forte carenza di scorte di PlayStation 5.



Resta ad ogni modo relativamente contenuta la domanda di PlayStation 4, soprattutto se inquadrata nella cornice delle precedenti generazioni Sony. Rispetto a quanto realizzato nel primo anno del lancio delle proprie eredi, PS2 e PS3 avevano infatti rispettivamente venduto il 500% e il 200% in più di quanto fatto da PS4 nel primo anno di vendita di PS5.