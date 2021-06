PS5 e PS4: Sony è al lavoro su più di 25 esclusive, molte delle quali sono nuove IP

Come avrete notato il nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog americano ci ha permesso attraverso le parole di Hermen Hulst, il boss dei PlayStation Studios, di scoprire tantissime informazioni sul futuro di PS4 e PS5. Tra i dettagli diffusi troviamo anche quelli relativi al numero di esclusive attualmente in lavorazione.

Sembrerebbe infatti che i team first party di Sony siano particolarmente attivi negli ultimi tempi e che vi siano al momento decine di prodotti in sviluppo.

Ecco di seguito le parole di Hulst:

"Siamo parecchi indaffarati al momento. I PlayStation Studios hanno più di 25 titoli in lavorazione e la metà di questi consiste in nuove IP. L'altra metà appartiene invece a franchise di successo che i fan di PlayStation conoscono bene e amano."

Non si hanno purtroppo informazioni specifiche su quali siano i prodotti in lavorazione ad eccezione dei già noti God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, ma la presenza di decine di sequel di serie già note è sicuramente un dato interessante, così come lo è il fatto che vi siano molte proprietà intellettuali inedite in arrivo nei prossimi anni. Insomma, Sony sta lavorando silenziosamente per arricchire la line-up di PlayStation 4 e PlayStation 5 ed è probabile che già nei prossimi mesi possa saltare fuori qualche nuovo annuncio.

Nel frattempo vi ricordiamo che God of War 2 è stato ufficialmente rinviato al 2022.