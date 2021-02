PS5 farà meglio di PS4? Sony vuole distribuire oltre 15 milioni di unità entro marzo 2022

Nonostante i gravi problemi produttivi e logistici che ne stanno influenzando le performance sul mercato, PlayStation 5 continua a macinare numeri da record per Sony.

La compagnia nipponica, che spera di risolvere al più presto possibile la questione legata alle esigue scorte, è estremamente fiduciosa riguardo alle vendite di PlayStation 5 nel corso dei prossimi mesi e rimane convinta di poter superare i già ottimi traguardi raggiunti nella scorsa generazione con PS4:

"Per il prossimo anno fiscale, crediamo che continuerà ad esserci una forte domanda", le dichiarazioni di un portavoce di Sony. "Nel suo secondo anno di lancio, PS4 ha raggiunto 14.8 milioni di unità vendute. Noi vorremmo superare quanta cifra con il distribuito di PS5".



Durante il prossimo anno fiscale, che inizierà dall'aprile di quest'anno e terminerà il 31 marzo 2022, Sony ha inoltre dichiarato di voler investire più di quanto fatto negli anni precedenti nell'industria dell'intrattenimento, e questo lascerebbe pensare che la compagnia possa effettuare nuove acquisizioni di studi di sviluppo vicine al mondo PlayStation, come Housemarque o Bluepoint Games.

Le ambizioni aziendali di Sony, tuttavia, si realizzeranno difficilmente se non verranno risolti al più presto i problemi di scorte della console. La compagnia ha dichiarato di avere difficoltà nella produzione di semiconduttori e altri componenti hardware, ma che continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per riuscire a soddisfare la pressante domanda dei clienti. Intanto, è stato promesso l'arrivo di 3 milioni di scorte di PS5 a breve.