PS5, PS4 e State of Play dell'8 luglio: seguite l'evento live su Twitch con Everyeye!

È tempo di novità in casa Sony! Dopo l'assenza della compagnia nipponica dalla vetrina dell'E3 2021, nel corso della serata di oggi, giovedì 8 luglio, sarà infatti trasmesso un nuovo PlayStation State of Play.

L'evento avrà una durata di circa 30 minuti, durante i quali saranno presentati nuovi dettagli su Deathloop - nuova IP di Arkane e Bethesda -, oltre che su molteplici Indie e produzioni Terze Parti. La nostra Redazione non poteva ovviamente mancare all'appuntamento, ed è pronta a seguire lo show digitale in vostra compagnia. Potrete dunque trovarci in diretta sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 22:00, pronti a commentare tutte le novità che saranno presentate al PlayStation State of Play.



Al momento, non sono stati offerti molti dettagli sui contenuti previsti per la diretta, ma non mancano ipotesi e speculazioni. A fronte della sicura assenza - confermata da Sony - di novità su God of War 2, Horizon: Forbidden West e PlayStation VR 2, l'appuntamento serale potrebbe essere l'occasione giusta per rivedere titoli quali Little Devil Inside o Kena: Bridge of Spirits, oltre a produzioni di team esterni ai First Party. Su questo fronte, in particolare, potrebbe essere presentato un nuovo trailer per Death Stranding: Director's Cut.



Per saperne di più, vi attendiamo sul Canale Twitch di Everyeye questa sera. La diretta Sony avrà inizio alle ore 23:00, ma potrete trovare la Redazione live già dalle 22:00: vi aspettiamo! Vi ricordiamo inoltre che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore, così da poter interagire in diretta con la Redazione. Ricordiamo inoltre che per supportare le attività della Redazione è possibile abbonarsi gratis al Canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.