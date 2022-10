PS5, PS4 e tanti giochi a meno di 20 euro: le migliori offerte su PlayStation Store

Tra le promozioni di Halloween del PlayStation Store, gli sconti Square Enix e la nuova Offerta della Settimana per PS4 e PS5, in casa Sony non mancano le occasioni per risparmiare.

Al quadro si aggiunge ora anche una ricca selezione di giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro, con sconti anche piuttosto sostanziosi. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle occasioni di risparmio più interessanti:

Ratchet & Clank : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Assassin's Creed: Unity : proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 70%; Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : proposto a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%; Mad Max : proposto a 6,59 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 6,59 euro, con uno sconto del 67%; Tomb Raider: Definitive Edition : proposto a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%; Judgment : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%; Godfall: Ultimate Edition : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Shadow of the Colossus : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Dragon's Dogma: Dark Arisen : proposto a 4,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto dell'80%; Code Vein : proposto a 10,49 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 10,49 euro, con uno sconto dell'85%; Devil May Cry HD Collection: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

I nuovi sconti presenti su PlayStation Store resteranno attivi sino al prossimo 27 ottobre 2022.