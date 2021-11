PS5, PS4, tanti giochi in sconto: disponibili i nuovi saldi su PlayStation Store

Mentre trapelano le prime informazioni sugli sconti del Black Friday su PlayStation Store, Sony attiva ufficialmente sul proprio negozio digitale le nuove offerte sui giochi PS4 e PS5.

Sull'onda del debutto delle atmosfere tropicali dell'isola di Yara in Far Cry 6, il negozio digitale di casa Sony propone diversi sconti legati alla serie Ubisoft, con Far Cry 5, Far Cry Primal e Far Cry: New Dawn a prezzo ridotto. Non mancano poi grandi classici come The Last Guardian o Catherine: Full Body, mentre anche la serie Yakuza si rivela grande protagonista delle nuove promozioni.



Di seguito, alcune delle offerte più interessanti attive al momento su PlayStation Store:

Crash Bandicoot 4: It's About Time : proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 50%; Resident Evil VII - Gold Edition : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 60%; Catherine: Full Body : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; The Last Guardian : proposto a 17,49 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 17,49 euro, con uno sconto del 50%; The Last of Us: Left Behind (Stand-alone) : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%; Yakuza 6: The Song of Life : proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; Yakuza 0 : proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; Life is Strange 2 - Stagione Completa : proposto a 12,78 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 12,78 euro, con uno sconto del 60%; Far Cry 5 : proposto a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%; Far Cry New Dawn : proposto a 11,24 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 11,24 euro, con uno sconto del 75%; Far Cry Primal: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Come sempre, i nuovi sconti resteranno attivi su PlayStation Store per un periodo di tempo limitato, con la scadenza fissata in questo caso al prossimo 2 dicembre 2021.