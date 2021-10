PS5, PS4, VR, ondata di giochi in sconto: saldi Divertimento Continuo su PlayStation Store

Puntuale come ogni mercoledì, anche questa settimana il PlayStation Store accoglie una nuova ondata di promozioni e saldi dedicati a produzioni PlayStation 4 e PlayStation 5.

La nuova selezione di sconti per giochi PS4, PS5 e PS VR include titoli molto differenti, tra grandi AAA come Assassin's Creed: Valhalla o Devil May Cry V, pregevoli titoli indipendenti, come l'italiano Last Day of June, e produzioni VR, come l'apprezzato Astro-Bot: Rescue Mission. Di seguito, ecco diversi esempi delle promozioni al momento attive sullo store digitale di casa Sony:

Last Day of June : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Assassin's Creed: Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : proposto a 44,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 44,99 euro, con uno sconto del 50%; Astro-Bot: Rescue Mission : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; Captain Tsubasa: Rise of New Champions Deluxe Edition : proposto a 26,39 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 26,39 euro, con uno sconto del 67%; Days Gone : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Devil May Cry V: Special Edition : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%; Farpoint : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; God of War: Digital Deluxe Edition : proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 40%; Mafia: Definitive Edition : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; Persona 5 Royal Deluxe Edition : proposto a 27,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 27,99 euro, con uno sconto del 60%; The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%; Red Dead Redemption 2: proposto a 24,59, con uno sconto del 59%;

Le nuove promozioni resteranno come sempre attive per un periodo di tempo limitato. In questo caso, la scadenza è fissata al prossimo 28 ottobre 2021.