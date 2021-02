PS5 e PS4 x Crunchyroll: Sony punta a una sinergia tra gaming e anime

Il 2020 si è concluso con la conferma di un rumor che ha tenuto banco per diverso tempo nel mondo dell'animazione giapponese: l'acquisizione di Crunchyroll da parte di Sony.

Un affare conclusosi con un investimento di oltre un miliardo di dollari e destinato, a quanto pare, a produrre effetti anche nell'universo del gaming a firma PlayStation. Con la presentazione degli ultimi risultati finanziari, Sony ha tenuto la consueta sessione di Q&A con gli investitori. Durante l'appuntamento sono state chieste delucidazioni in merito ai piani futuri di Sony per il segmento anime. Decisamente interessanti le considerazioni condivise in merito dal CFO Hiroki Totoki.

Il dirigente ha evidenziato come nel corso degli ultimi 5 anni, il settore anime sia stato protagonista di una grande crescita, circostanza che ha convinto a compagnia della possibilità di investire in Crunchyroll per accelerarne l'espansione. Inoltre, ha aggiunto Totoki, indagine interne avrebbero evidenziato una affinità tra mondo del gaming e mondo dell'animazione nipponica. Una sinergia che Sony ha assolutamente intenzione di sfruttare e i cui dettagli sono attualmente oggetto di discussioni interne. Il pubblico può però aspettarsi novità già agli inizi del nuovo anno fiscale, che avrà inizio il 1 aprile 2021.



Tra le possibilità, potrebbero figurare nuovi titoli ispirati a celebri franchise dell'animazione, come il futuro arrivo del gioco di Demon Slayer su PS4.