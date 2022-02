PS5 e PS4: Yoshida ha provato un nuovo soulslike, si tratta di Thymesia?

Mentre tutti sono in attesa di Elden Ring il buon Shuhei Yoshida, per gli amici Yosp, ha pubblicato un Twitter che ha inevitabilmente attirato tutta l'attenzione dei giocatori PlayStation 4 e PlayStation 4.

Il personaggio, il cui ruolo è quello di andare alla scoperta di prodotti indipendenti, ha infatti stilato una lista degli ultimi cinque giochi provati e due di questi non possono essere citati per qualche strana ragione. Sappiamo benissimo che Yoshida è un grande fan di Genshin Impact (il suo account Twitter è pieno di post a tema) e non ci stupisce che abbia giocato Horizon Forbidden West e SIFU. A sorprendere tutti sono gli ultimi due giochi dell'elenco: un puzzle game e un soulslike.

Sappiamo con certezza, per stessa ammissione di Yosp, che il soulslike in questione non è Elden Ring. Per questo motivo i fan stanno provando a comprendere di cosa si tratti e in molti puntano a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Dal momento che l'attenzione del personaggio è tutta al mercato indipendente, però, è molto più probabile che il soulslike in questione sia Thymesia. Il titolo, fortemente ispirato a Bloodborne, è stato rinviato al 2022 e nelle ultime ore il profilo Twitter ufficiale ha accolto numerose clip che mostrano il sistema di movimento e l'arsenale a disposizione del protagonista. Non ci stupirebbe quindi se a breve dovesse essere annunciata la data d'uscita di Thymesia su PlayStation.

In attesa di scoprire quale siano i due giochi, vi ricordiamo che è disponibile la Beta del prossimo firmware per PlayStation 4 e PlayStation 5.