PS5 e PS5 Digital in vendita ora da GameStopZing, solo online fino a esaurimento scorte

Senza alcun preavviso, PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition sono disponibili da GameStopZing in questa calda mattinata di martedì 10 agosto. Un drop a sorpresa presumibilmente con pochi pezzi in vendita.

Nel momento in cui scriviamo PS5 è disponibile in tutte le versioni, è possibile dunque acquistare PS5 e PS5 Digital in versione liscia o in bundle con giochi e accessori, includendo nel pacchetto ulteriori prodotti, prezzo variabile in base agli articoli scelti. Promozione valida solamente online e fino ad esaurimento delle scorte disponibili, massimo un pezzo per cliente, tutti i doppi ordini verranno cancellati automaticamente dal sistema.

Potete comporre il vostro bundle mettendo nel carrello la console (PS5 Standard Edition) due giochi e tre accessori a scelta tra il controller DualSense (nei colori bianco e Midnight Black), la telecamera HD, Headset (Atrix, Sades e BigBen), basetta di ricarica compatibile, oltre ad una serie di titoli tra Demon's Souls, Hitman 3, Outriders, Judgment, Yakuza Like A Dragon, Chivalry 2 Day One Edition e Mortal Kombat 11 Ultimate.

Si tratta del secondo drop a sorpresa da parte di GameStopZing dopo quello della scorsa settimana, se siete interessati affrettatevi perchè difficilmente nuove scorte saranno disponibili prima di ferragosto. Generalmente gli stock di GSZ vanno esauriti molto rapidamente, se volete procedere con l'acquisto tenete sottomano la carta di credito e i dati necessari per effettuare il login sul sito.