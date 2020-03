PS5 e PS5 Pro, tra rumor ed ipotesi: previsto un programma di abbonamento per upgrade?

Sony non ha ancora svelato tutte le proprie carte relative al lancio di PlayStation 5: il design della console è ancora celato dietro il famigerato sipario, mentre non si hanno ad ora informazioni su di un evento di presentazione dedicato.

In attesa di nuove informazioni ufficiali dal colosso videoludico, non fanno fatica a farsi strada nella vasta platea di appassionati una vasta selezione di rumor e voci di corridoio, relative ai più disparati aspetti della console next-gen. Tra questi ultimi, sono recentemente apparse indiscrezioni su di un possibile lancio di due modelli di PS5, corrispondenti ad una sorta di PlayStation 5 base e a una PlayStation 5 Pro.



In merito, ovviamente, non sussiste alcun tipo di conferma ufficiale, ma il rumor ha spinto la redazione dell'International Business Times ad avanzare alcune riflessioni. In particolare, la testata ha ipotizzato l'istituzione da parte di Sony di un programma di abbonamento volto a garantire il futuro upgrade della propria PS5 Base con una successiva PS5 Pro. Un sistema commerciale mutuabile dal mercato degli smartphone, dove è già utilizzato da diverse Compagnie. Il servizio, si afferma, potrebbe acquisire una forma simile a quella dell'abbonamento Xbox All Access.



Ovviamente, ci troviamo nel reame delle ipotesi, ma cosa ne pensate? vi interesserebbe una simile opzione?