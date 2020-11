PS5 e pubblicità, Sony è record tra ottobre e novembre: superati tutti i concorrenti

Il debutto di PlayStation 5 ha visto la community videoludica celebrare non uno, ma due Day One, in seguito alla decisione della compagnia di differenziare la data di lancio a seconda delle aree geografiche.

Mentre Stati Uniti d'America, Giappone, Canada e altri Paesi hanno accolto l'hardware in data 12 novembre, agli appassionati residenti in Europa è toccato attendere sino al 19 novembre. Per promuovere l'arrivo di PlayStation 5, Sony ha allestito una notevole campagna marketing, che tra 1 il 16 ottobre e il 15 novembre l'ha vista superare ogni concorrente in termini di spesa legata a passaggi pubblicitari negli Stati Uniti.

Secondo dati raccolti da GamesBeat e iSpot.tv, dei totali 1,49 miliardi di dollari spesi dall'industria videoludica per pubblicità nel periodo considerato, Sony PlayStation si è resa autrice del 47% della spesa. La percentuale distanzia notevolmente ogni concorrente, con Nintendo in seconda posizione con il 21,7%, mentre Xbox si attesta sul 16,4%. Al quarto posto, troviamo infine Activision con il 6% della spesa totale. Ad ospitare la maggior parte degli investimenti sono stati gli eventi sportivi, con in testa le partite di NFL, che da sole hanno attirato oltre 340 milioni di dollari.



Di recente, il CEO SIE Jim Ryan ha discusso delle PS5, Covid, Console War ed esclusive, in un'intervista che ha fatto seguito al lancio di PlayStation 5.