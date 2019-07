PS5: puntare sul pubblico hardcore potrebbe essere catastrofico, secondo gli analisti

Mentre aziende come Microsoft, Electronic Arts, Google e Nintendo guardano all'oceano degli sviluppatori indie per pescare idee da proporre ai futuri utenti dei loro sistemi o servizi in abbonamento, Sony ha preferito puntare a un pubblico hardcore con PS5.

Se la scelta compiuta dal colosso videoludico giapponese ha saputo incontrare il favore della community e della base di appassionati dell'universo PlayStation, ben diverso è invece il giudizio espresso da giornalisti e analisti di settore come quelli di CCN.

Dalle colonne del proprio sito ufficiale, Harsh Chauhan di CCN ha infatti spiegato che "limitare la PS5 a un pubblico di nicchia potrebbe rappresentare un grosso problema. In base alle ricerche compiute da Newzoo ci sono otto categorie di giocatori: una rapida visione di queste categorie indica che la maggior parte dei videogiocatori non rientra affatto nella categoria del pubblico hardcore a cui Sony vuole rivolgersi con PS5".

Entrando nel dettaglio dei dati snocciolati dalla società di analisi, Chauhan ha così sottolineato che "poco più di un terzo dei giocatori appartiene alla categoria hardcore, [...] ma solo il 9% degli appassionati è intenzionato a spendere in maniera continuativa il proprio denaro per mantenersi aggiornato sulle ultime novità in fatto di hardware e software, anche se a vari livelli. Di tutti i giocatori, solo il 13% appartiene poi alla categoria 'ultimate gamer' che decide di destinare ai videogiochi tutto il proprio denaro".

Con l'imminente ingresso nell'agone videoludico di Google Stadia e il crescente successo di Nintendo Switch e di servizi in abbonamento come Xbox Game Pass, secondo gli analisti di CCN la scelta compiuta da Sony per orientarsi sul pubblico hardcore, grazie a esclusive tripla A con budget multimilionario e accordi con major del settore, potrebbe decretare la sconfitta di PS5 contro Xbox Scarlett e sugli emergenti servizi in game streaming. E voi, cosa ne pensate delle considerazioni di CCN e delle analisi di Newzoo sulla next gen?