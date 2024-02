PS5: qual è il gioco più bello di tutti al 2024? Non quello che stai pensando

PlayStation 5 sta entrando nella seconda fase del suo ciclo vitale e in questi primi anni di vita abbiamo assistito al lancio di tanti titoli di ottima fattura come Demon's Souls, Ratchet & Clank Rift Apart e Final Fantasy VII Rebirth, solamente per citarne alcuni. Ma qual è il gioco più bello per la PS5?

Per scoprirlo ci siamo affidati a Metacritic ed ecco cosa è emerso dalla nostra analisi.

Qual è il miglior gioco per PS5?

Al 2024 su Metacritic il miglior gioco per PlayStation 5 è ancora Elden Ring di FromSoftware, uscito nel febbraio 2022. Il titolo svetta in classifica con un Metascore di 96/100, in verità identico a quello di Baldur's Gate 3, che figura però al secondo posto della classifica. Terzo posto per The Witcher 3 Wild Hunt con un Metascore di 94/100.

Se volessimo invece non tenere conto di due titoli con un Metascore identico e di un porting, dovremmo dire che il miglior gioco per PlayStation 5 è God of War Ragnarok con un voto di 94/100.

Qual è il miglior gioco esclusivo per PS5?

E se invece stessimo cercando la miglior esclusiva mai uscita per PlayStation 5? In questo caso il primato spetta al recentissimo Final Fantasy 7 Rebirth con un Metascore di 92/100. Se parliamo invece di esclusive prodotte da studi interni Sony il titolo di miglior gioco PS5 è Demon's Souls Remake (92/100), uscito al lancio della console nel novembre 2020.