PS5: qual è il gioco più brutto in assoluto? C'è una bella lotta!

Abbiamo scoperto qual è il gioco PS5 più bello di tutti finora pubblicato, ma perché non compiere ora il percorso inverso e scoprire invece qual è il peggiore in assoluto tra tutte le produzioni sbarcate attualmente sulla console Sony?

Andando a scavare a fondo su Metacritic emergerebbe più di un nome. Tecnicamente, infatti, sarebbe The Walking Dead Destinies ad aver registrato il metascore più basso tra i giochi PS5: il titolo prodotto da GameMill Entertanment ha infatti una media di 29, tuttavia è basata soltanto su quattro recensioni totali, il minimo indispensabile per generare il metascore sul noto portale.

Se volessimo invece citare un'opera bocciata praticamente all'unanimità dalla critica internazionale attraverso numerosi verdetti, allora in tal caso ci sarebbe un chiaro "vincitore: stiamo parlando di The Lord of the Rings Gollum, Action/Adventure di Daedalic Entertainment che si è fermato a un disastroso 33 frutto di una media tra le 57 recensioni riportate su Metacritic. Nessun altro gioco pubblicato su PS5 è arrivato a un risultato così basso attraverso un numero piuttosto corposo di valutazioni, nemmeno altri giochi fortemente criticati quali eFootball 2022 (34) e Flashback 2 (36). Seppur magari non severi fino a questo punto, anche nella nostra recensione di The Lord of the Rings Gollum abbiamo messo in evidenza tutte le grosse problematiche dell'opera, che non ha reso onore all'iconica licenza de Il Signore degli Anelli su cui si basa.

Non pervenuto invece Skull Island Rise of Kong, altro gioco accolto in maniera estremamente negativa ma con un solo verdetto presente per la versione PS5 su Metacritic, un 25 di The Jimquisition.