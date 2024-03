PS5: qual è il gioco con la grafica più bella? Il migliore in assoluto al 2024

Dopo aver visto qual è il gioco PS4 con la miglior grafica, passiamo ad eleggere il gioco per PlayStation 5 con la grafica più bella al 2024. La console Sony in questi primi anni di vita ha sfornato una serie di titoli sicuramente interessanti dal punto di vista grafico, a partire dall'ancora mastodontico Demon's Souls, uscito al lancio nel 2020.

Ma se dovessimo scegliere un solo gioco da effetto wow, la nostra preferenza andrebbe all'accoppiata Horizon Forbidden West e Burning Shores. D'accordo, tecnicamente sono due giochi, ma ad oggi su PlayStation 5 a livello estetico non esiste niente di meglio del gioco Guerrilla e della sua espansione.

Attenzione, non stiamo parlando del gioco con il miglior comparto tecnico in assoluto dal momento che la nostra scelta riguarda solamente il comparto grafico, altrimenti anche God of War Ragnarok sarebbe stata un ottimo candidato al premio di gioco PS5 con la grafica più bella. Se già Horizon Forbidden West aveva mostrato i muscoli (pur con i limiti d una produzione cross-gen disponibile anche su PS4, e lo stesso vale per il già citato God of War Ragnarok) è con il DLC, uscito solo su PC, che il gioco di Guerrilla da il meglio di se sotto il punto di vista squisitamente grafico, come evidenziato nella recensione di Horizon Forbidden West Burning Shores:

"Burning Shores è uno dei giochi più belli da vedere su PS5, senza timore di smentita. E non è solo una questione di prepotenza grafica: a fare la differenza e a massimizzare le potenzialità dell'engine è una direzione artistica superba. Qualche glitch grafico durante il volo o sporadici bug (che riguardano perlopiù il comportamento delle bestie osservate nel loro habitat naturale, a volte "beccate" a impallarsi nello scenario) sono inezie dinanzi a un colpo d'occhio estasiante."

E voi, siete d'accordo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.