PS5: qual è l'ultima versione software e quando è uscita?

Nei suoi due anni di vita, PlayStation 5 è stata aggiornata più volte, come da tradizione gli aggiornamenti software vengono pubblicati a cadenza regolare per aggiungere nuove funzioni o risolvere bug e problemi tecnici. Ma qual è la versione più recente del firmware di PS5? Facciamo chiarezza!

Qui sotto trovate la lista di tutte le versioni software di PS5 in ordine cronologico dalla più recente (in alto) alla più vecchia (la prima in basso) risalente al lancio della console nel novembre 2020. Ad oggi dunque la versione più recente del software PS5 è la 22.02-06.02.00.04 uscita il 12 ottobre 2022 e dedicata principalmente alla correzione di bug per migliorare la stabilità generale, anche se non mancano migliorie legate alla visualizzazione delle attività e dei Trofei.

PS5 software tutte le versioni

PS5 System Firmware 22.02-06.02.00.04

PS5 System Firmware 22.02.06.00.01

PS5 System Firmware 22.01-05.50.00.08-00.00.00.0.1

PS5 System Firmware 22.01-05.10.00.23

PS5 System Firmware 22.01-05.02.00.03-00.00

PS5 System Firmware 22.01-05.00.00.40

PS5 System Firmware 21.02-04.51.00

PS5 System Firmware 21.02-04.50.00

PS5 System Firmware 21.02-04.03.00

PS5 System Firmware 21.02-04.02.00

PS5 System Firmware 21.02-04.00.00

PS5 System Firmware 21.01-03.21.00

PS5 System Firmware 21.01-03.20.00

PS5 System Firmware 21.01-03.10.00

PS5 System Firmware 21.01-03.00.00

PS5 System Firmware 20.02-02.50.00

PS5 System Firmware 20.02-02.2.30.00

PS5 System Firmware 20.02-02.26.00

PS5 System Firmware 20.02-02.25.00

Grazie ad un exploit del firmware 4.03 di PS5 è stato possibile effettuare il Jailbreak e far girare codice non firmato su PlayStation 5, al momento non sappiamo se Sony abbia corretto questo bug, altri aggiornamenti software sono attesi nelle prossime settimane e ovviamente nuovi major update sono previsti anche nel 2023 con nuove opzioni e funzionalità per il sistema operativo della console.