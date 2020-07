PS5, quando apriranno i preordini? Risponde il capo del marketing PlayStation

Si è da poco conclusa la presentazione del DualSense di PS5: Geooff Keighley ci ha portato alla scoperta del controller di prossima generazione di casa PlayStation, mostrandocelo prima del vivo, e poi in azione in un gameplay di Astro's Playroom, gioco esclusivo che sarà pre-caricato su ogni console.

Dopo la presentazione c'è stato spazio anche per un intervento di Eric Lempel, Head of Worldwide Marketing & Consumer Experience di PlayStation. Come avrete sicuramente notato negli ultimi giorni, PS5 sta comparendo nei listini dei rivenditori di tutto il mondo, e molti ritengono che l'apertura dei preordini sia dietro l'angolo. Keighley ne ha quindi approfittato per chiedere lumi sulla questione a Lempel, che in qualità di capo del marketing è perfettamente informato al riguardo.

L'esecutivo ha innanzitutto spiegato che Sony non ha nulla a che fare con la comparsa di PS5 sui siti e-commerce. Ha inoltre specificato che i preordini non prenderanno il via da un momento all'altro, e che l'apertura sarà sicuramente preceduta da un annuncio della compagnia giapponese: "Posso assicurarvi che vi faremo sapere quando cominceranno i preordini, l'apertura non avverrà senza preavviso. Ad un certo punto vi diremo quando potrete prenotare PlayStation 5". Lempel ha quindi invitato i giocatori a non andare in giro per la rete a cercare indizi al riguardo, e di attendere quindi un a comunicazione ufficiale.