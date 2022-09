PS5: quando aprono i preordini del DualSense di God of War Ragnarok?

Durante lo State of Play del 13 settembre, Sony ha annunciato il DualSense personalizzato per God of War Ragnarok, edizione speciale del controller di PlayStation 5 con grafiche e colori ispirate all'avventura norrena di Kratos e Atreus. Ma quando esce e quando aprono i preordini?

A proposito del controller, Sony descrive il design del DualSense di God of War Ragnarok con queste parole: "doppio colore, blu freddo su uno sfondo bianco ghiaccio, si ispira al mondo norreno di Midgard ed è impreziosito dall’emblema di un orso e di un lupo, che rappresentano Kratos e Atreus."

Il prezzo del DualSense di GOW Ragnarok non è stato reso noto ma non dovrebbe variare rispetto al prezzo di listino standard delle altre colorazioni del DualSense di PlayStation 5, l'uscita è prevista per il 9 novembre (lo stesso giorno di God of War Ragnarok, chiaramente) con preordini aperti dal 27 settembre, l'orario esatto di apertura dei preorder non è stato rivelato.

Nel corso dello State of Play, Sony ha mostrato anche un nuovo Story Trailer di God of War Ragnarok che vede protagonisti (anche) personaggi come Thor e Odino, un trailer sicuramente intenso che mostra alcune brevi sequenze di gameplay. God of War Ragnarok esce il 9 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.