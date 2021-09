PS5: quando arrivano nuove scorte in Italia?

E' una domanda ciclica alla quale abbiamo cercato di rispondere spesso su queste pagine: quando arrivano le scorte di PS5?, un quesito lecito dal momento che siamo ormai entrato nel decimo mese di vita di PlayStation 5 ed i problemi di scorte persistono in tutto il mondo.

Purtroppo però dare una risposta certa a questa domanda al momento è impossibile. Sony non comunica l'arrivo di nuovi stock (se non molto raramente) e tutto è lasciato nelle mani dei singoli rivenditori che appena ricevono nuove scorte avvisano subito i propri clienti tramite i social network. I rifornimenti sono però incostanti e non sappiamo quando ulteriori scorte arriveranno nel nostro paese, GameStop ha animato l'estate con drop più o meno costanti su base settimanale e anche Mediaworld è tornata a vendere PS5 ad agosto, mentre su Amazon i drop sono decisamente meno frequenti e da mesi sembra davvero complicato comprare una PlayStation 5 sul sito di Jeff Bezos.

Oltretutto anche trovare una PS5 nei negozi è molto difficile e gli store raramente espongono le proprie scorte al pubblico, mentre è ovviamente possibile effettuare il preorder e ritirare in negozio quando le console saranno disponibili. L'obiettivo di Sony sembra essere quello di produrre 4.7 milioni di console PS5 entro la fine dell'anno così da assicurarsi buone scorte per la stagione natalizia, la crisi distributiva però non verrà risolta probabilmente nel giro di poche settimane e secondo molti i problemi di scorte di PS5 dureranno per tutto il 2022.