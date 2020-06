PS5: quando escono i giochi presentati all'evento Sony? Ecco tutte le date

Superata l'emozione della scoperta del design finale di PlayStation 5, la redazione di GameSpot ha provato a fare chiarezza sulle date di lancio ufficiali e sui periodi di uscita indicativi dei titoli mostrati dal colosso tecnologico giapponese allo show digitale dell'11 giugno.

Allo spettacolo organizzato da Sony hanno partecipato tante software house, dai gruppi indipendenti ai team più accreditati della galassia di sussidiarie dei PlayStation Studios.

Sul fronte dei first party, citiamo il reveal di Marvel's Spider-Man Miles Morales, l'annuncio di Gran Turismo 7, il video di Horizon Forbidden West, il ritorno del "pupazzo pazzo di pezza" di LittleBigPlanet in Sackboy A Big Adventure o il platform multi-dimensionale Ratchet and Clack Rift Apart.

Nella carrellata di trailer dedicati ai giochi in sviluppo presso le aziende esterne a Sony, troviamo invece gli annunci di Resident Evil Village, Deathloop, Ghostwire Tokyo, Pragmata, Stray o Kena Bridge of Spirits. Ma quali di questi titoli sarà disponibile già al lancio di PS5? E quali, invece, si faranno attendere ancora per molti mesi? Eccovi la lista stilata da GameSpot sui periodi di uscita indicativi di ogni singolo progetto ammirato durante l'evento PS5:

Giochi PS5 in uscita entro fine 2020

Astro's Playroom

GTA Online stand-alone

Spider-Man: Miles Morales

Godfall

Jett: The Far Shore

Oddworld: Soulstorm

Bugsnax

Giochi PS5 in uscita nel corso del 2021

Resident Evil: Village

Stray

Solar Ash

Hitman III

Grand Theft Auto V

Goodbye Volcano High

Giochi PS5 con uscita non ancora annunciata

Deathloop

Demon's Souls Remake

Destruction Allstars

Ghostwire: Tokyo

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Project Athia

Kena: Bridge of Spirits

Little Devil Inside

Pragmata

Returnal

Ratchet and Clack: Rift Apart

Sackboy: A Big Adventure

Prima di volgere lo sguardo al futuro e di comporre il puzzle temporale della ludoteca di PS5, rimaniamo ancorati alla stretta attualità per lasciarvi in compagnia della nostra recensione di The Last of Us Parte 2, il kolossal di Naughty Dog in arrivo su PS4 il 19 giugno.