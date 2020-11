PS5 quando sarà di nuovo disponibile per preordine e acquisto?

Quando sarà disponibile PS5? La console Sony arriverà in Europa il 19 novembre ma allo stato attuale solo chi ha preordinato PlayStation 5 nei tempi stabiliti potrà averla al lancio, trovare una PS5 nei negozi sarà impossibile come confermato anche da Sony.

Le unità prodotte sono andate sold-out in preordine, inoltre l'attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 suggerisce come sia molto meglio evitare code e situazioni di assembramento, da qui la decisione di non distribuire ulteriori console ai rivenditori di tutto il mondo ad eccezione delle unità già prenotate. In altre parole, il 19 novembre solo chi ha preordinato PS5 potrà ritirarla o riceverla a casa ma non ci sarà modo di trovarne una sugli scaffali al lancio.



Quando arriveranno nuove scorte di PS5? Difficile dirlo, secondo alcuni rumor (che devono però essere presi con le dovute precauzioni) Sony non distribuirà nuove unità almeno fino all'inizio del 2021, indicativamente tra gennaio e febbraio, per il 2020 non sembrano previsti ulteriori rifornimenti di PlayStation 5, ribadiamo però come si tratti solamente di voci di corridoio assolutamente non confermate.



Considerando tuttavia le difficoltà legate alla situazione internazionale è improbabile aspettarsi una seconda distribuzione 2020 oltre a quella prevista per il day one.