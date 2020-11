PS5: a quando i primi sconti e tagli di prezzo? Le previsioni degli analisti

In coincidenza del lancio di PlayStation 5 in Nord America e in alcuni Paesi asiatici, la società di analisi iPrice ha condotto uno studio sulla console nextgen per prevedere, ebbene sì, il periodo più probabile in cui assisteremo al primo taglio di prezzo o a degli sconti su bundle, giochi first party e accessori.

Il team di analisti dell'azienda che opera nel settore finanziario e tecnologico del Sud-Est Asiatico parte dalla constatazione, quantomai ovvia vista la richiesta soverchiante dei preordini, del successo di PS5 al lancio. Prendendo spunto dalle statistiche, dai dati commerciali provenienti da tutto il mondo e dalla crescita del mercato videoludico, iPrice prevede che il primo taglio di prezzo di PS5 non si farà attendere a lungo.

Nel report della società di analisi asiatica, il primo ritocco al ribasso del prezzo di PlayStation 5 dovrebbe avvenire entro il mese di maggio del 2021, coinvolgendo tutti i mercati videoludici più importanti. Stando al team di iPrice, il taglio di prezzo più probabile di PS5 dovrebbe essere dell'ordine del 6% sul prezzo di listino attuale, portando quindi il modello di punta con lettore di dischi a costare circa 470 euro e il prezzo della Digital Edition di PS5 a circa 376 euro.



Naturalmente, è bene sottolineare come il report in questione si limiti a a pronosticare le mosse commerciali di Sony e a fornire indicazioni di massima sull'andamento del mercato videoludico nel breve e medio periodo, senza cioè offrire alcuna anticipazione, o tantomeno delle indiscrezioni, sulle strategie portate avanti dal colosso tecnologico giapponese.



Nell'analisi di iPrice, ad ogni modo, si fa anche riferimento a giochi first party e accessori, concludendo però come sia estremamente difficile determinare cambi di prezzo poiché questo genere di prodotti risulta essere meno suscettibile a "tagli sistematici" e rientrare, piuttosto, in operazioni commerciali estemporanee con sconti a tempo come quelli che, si spera, coinvolgeranno PS5 già durante il Black Friday.