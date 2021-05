PS5 quando torna disponibile? I link per tenere d'occhio l'arrivo di nuovi stock a maggio

Se all'inizio della primavera la situazione legata alle scorte di PS5 sembrava in miglioramento, adesso le cose sono cambiate e da settimane acquistare una PlayStation 5 o PlayStation 5 Digital sembra più difficile dal momento che i rifornimenti sono limitatissimi nel nostro paese e non solo.

Non è un mistero che Sony stia lavorando per aumentare la produzione ma la stessa azienda prevede una carenza di scorte di PS5 almeno per tutto il 2021 e probabilmente anche per buona parte del 2022, tanto che secondo vari rumor si starebbe pensando ad un possibile redesign di PlayStation 5 per risolvere parte dei problemi produttivi che stanno affliggendo i primi mesi di vita della console.

Nel momento in cui scriviamo nessun rivenditore italiano ha in vendita la PS5, per acquistare la console è necessario rivolgersi al mercato secondario con prezzi però spesso più elevati rispetto al listino, opzione che ci sentiamo caldamente di sconsigliare per non alimentare il mercato degli scalper. Discorso diverso in caso riusciate a trovare una PS5 usata al prezzo reale o di poco inferiore.

Il mese di maggio non è ancora finito e non è detto che qualche rivenditore non possa "droppare" nuovi stock di PS5 e PS5 Digital, ecco i link delle principali catene da tenere d'occhio.

Dove comprare la PS5

Amazon resta l'indiziato numero uno per un nuovo drop a sorpresa dal momento che il celebre sito di eCommerce non mette in vendita la console da molti mesi, tenete d'occhio anche il sito di GameStopZing e ricordatevi che le nuove disponibilità di PS5 verranno comunicate in anticipo ai clienti GSZ Level 3. Anche Mediaworld, Euronics e Unieuro potrebbero avere qualche unità disponibile, in questi casi però generalmente i lanci avvengono senza nessuna comunicazione anticipata.