PS5: quando torna disponibile? Lo stock del 19 maggio è sold out da GameStopZing

C'è una domanda che si ripete spesso da qualche mese e sopratutto nelle ultime settimane: quando torna disponibile la PS5 nei negozi? Ad oggi però è ancora difficile rispondere in maniera esaustiva a questo dubbio dal momento che le scorte di PlayStation 5 continuano ad essere distribuite in piccole quantità e senza una tempistica precisa.

Nel pomeriggio del 19 maggio un nuovo stock è tornato in vendita su GameStopZing in Italia ma come prevedibile è andato rapidamente sold-out e nel momento in cui scriviamo le console non sono più disponibili. Tutto tace invece da parte degli altri rivenditori, da settimane ormai Mediaworld, Euronics, Unieuro, tutte le altre principali catene e persino Amazon faticano a ricevere ulteriori scorte di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition. L'unico rivenditore che ha una disponibilità costante sembra essere proprio GameStopZing, con drop anche piuttosto frequente, su base settimanale quando possibile, ogni dieci o quindi giorni nel peggiore dei casi.

Dove comprare una PlayStation 5? Come detto, purtroppo allo stato attuale rispondere a questa domanda non è semplice, noi continueremo ad aggiornavi non appena avremo notizie di nuove scorte di PS5 in Italia, nella speranza che Sony riesca ad aumentare la produzione di PlayStation 5 nei prossimi mesi, in vista dell'estate e della stagione natalizia.