PS5 quando tornerà disponibile per l'acquisto in Italia?

Al momento PlayStation 5 è introvabile, le scorte disponibili sono andate rapidamente sold-out prima del lancio, altre unità sono tornate disponibili al day one ma sono esaurite in pochissimi minuti. Quando tornerà disponibile la PS5?

Nuove scorte di PlayStation 5 verranno distribuite entro la fine dell'anno, come confermato dalla stessa Sony in un messaggio pubblicato per annunciare che quello di PS5 è il miglior lancio PlayStation di sempre: "vi confermiamo che, entro la fine dell’anno, saranno disponibili altre PS5. Restate in contatto con i vostri rivenditori locali."

La compagnia parla genericamente di fine anno, possiamo quindi aspettarci idealmente di vedere nuove PS5 nei negozi per il periodo delle festività, in tempo per fare i regali di Natale, difficile immaginare che Sony voglia perdere una finestra così importante per quanto riguarda gli acquisti e le spese.

Chi di voi non è riuscito a prendere una PS5 al lancio non dovrà dunque aspettare molto, non abbiamo una data precisa ma come detto a dicembre nuove console raggiungeranno Amazon e i negozi delle grandi catene, le quali organizzeranno la vendita online o negli store fisici in base alla disponibilità, non è chiaro quante console distribuirà Sony in questa nuova ondata, dunque bisognerà essere molto veloci per provare a portarsi a casa una PlayStation 5 per Natale.