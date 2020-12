PS5 quando tornerà disponibile, arriveranno nuove scorte prima di Natale?

Quando torna disponibile PS5? A inizio dicembre i principali rivenditori italiani come Amazon, Euronics, Unieuro e Trony hanno avuto a disposizione nuove scorte di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition. Ci saranno nuove possibilità di acquistare la console prima di Natale?

Difficile dirlo al momento, a novembre Sony aveva annunciato l'arrivo di nuove scorte entro fine anno ed effettivamente così è stato, anche questa nuova ondata di console però è andata sold-out in una manciata di minuti, emblematico il caso di Euronics con oltre 90.000 persone in coda per entrare nel sito e provare ad acquistare una PS5.



Probabilmente non ci saranno ulteriori scorte disponibili entro Natale e per una nuova distribuzione si dovrà attendere il mese di gennaio. Questa però è solamente una supposizione e non abbiamo informazioni ufficiali in merito, Sony potrebbe decidere di rifornire ulteriormente i retailer prima delle feste ma questa eventualità appare improbabile, considerando che i preorder di inizio dicembre recano come data di spedizione il periodo compreso tra il 18 e il 21 dicembre. Aprire nuovi preordini vorrebbe dire quasi sicuramente non riuscire a consegnare le console in tempo per Natale, da qui la possibilità che i nuovi rifornimenti arrivino effettivamente all'inizio del 2021.



Come sempre, continueremo a monitorare la situazione e vi aggiorneremo tempestivamente non appena le grandi catene del nostro paese metteranno in vendita nuove PlayStation 5.