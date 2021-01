PS5: quando tornerà disponibile in Italia? Facciamo il punto della situazione

Oggi è il grande giorno, mercoledì 13 gennaio secondo vari indizi PlayStation 5 potrebbe tornare disponibile su Amazon e presumibilmente anche presso altri rivenditori. Ma sarà davvero così? Per il momento tutto tace...

Nel momento in cui scriviamo sono da poco passate le 08:30 del mattino del 13 gennaio e nessun rivenditore italiano ha a disposizione nuove PlayStation 5, da Mediaworld ad Euronics, passando per Unieuro e GameStop, i canali e i siti dei principali retailer italiani non comunicano nulla in merito a nuove scorte della console Sony.

Su Amazon la situazione sembra cambiata in poche ore e adesso si parla di nuove PS5 in arrivo il 26 gennaio, almeno stando ad uno snippet catturato da Google ma che potrebbe riferirsi in realtà anche ad altri prodotti, non necessariamente a PlayStation 5 o PlayStation 5 Digital, nonostante la data in questione sia stata trovata utilizzando come chiave di ricerca ricerca il termine "Ps5 Console".

In una situazione del genere è difficile districarsi, dal canto suo Amazon.it ha sempre messo in vendita la console in tarda mattinata, spesso a ora di pranzo mentre le grandi catene hanno organizzato lanci in fasce orarie comprese tra la mezzanotte e le 09:00 del mattino. Dal canto nostro speriamo di potervi aggiornare appena possibile con notizie positive sulla disponibilità di PS5 nel nostro paese, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per segnalazioni e avvistamenti.