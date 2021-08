PS5: quando si troverà nei negozi la console Sony?

A oltre otto mesi dal lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S è ancora impossibile entrare in un negozio e acquistare una delle due console. Come noto, Sony e Microsoft stanno avendo problemi con la produzione e la distribuzione, inoltre a causa delle norme di sicurezza per prevenire i contagi Covid-19 si è deciso di vendere le console solo online, evitando il rischio di code e assembramenti.

Se in Giappone nei mesi scorsi è stato possibile acquistare PlayStation 5 in negozio (evento che ha poi effettivamente portato a lunghe code e allo scoppio di focolai Covid-19 nelle prefetture interessate) in Europa Sony non ha apportato modifiche alla scelta effettuata prima del day one dello scorso novembre e dunque non ci sono PS5 e PS5 Digital da comprare nei negozi.



E' ovviamente possibile prenotare una console presso vari rivenditori e ritirarla nei negozi ma non troverete PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital esposte sugli scaffali e pronte per l'acquisto. Come detto non si tratta solamente di un problema legato alla disponibilità dal momento, per una precisa scelta i nuovi drop avvengono esclusivamente online in quasi tutta Europa, non solo in Italia ma anche in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Svezia e moltissimi altri paesi.



Quando si troveranno le PS5 nei negozi? La speranza è che qualcosa possa cambiare in tempo per le festività di fine anno ma secondo molti analisti in realtà la situazione attuale perdurerà almeno per buona parte del 2022. Al momento è difficile fare ipotesi concrete dal momento che ogni decisione in merito alla distribuzione in-store spetta esclusivamente a Sony.