PS5: quando verrà annunciata la console Next-Gen di Sony?

Quando potrebbe essere annunciata PlayStation 5? Nella giornata di ieri, Sony Corporation ha tenuto un meeting per gli investitori nel quale si è parlato in maniera approfondita di PS5, tuttavia la compagnia non ha voluto rivelare dettagli come finestra di lancio, prezzo e data di presentazione. Proviamo a fare chiarezza.

Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, non si è fatto problemi a ribadire le specifiche tecniche di PS5, a parlare di retrocompatibilità e in generale a porre un focus sul futuro della divisione gaming, confermando anche la volontà di continuare a pubblicare giochi non solo in formato digitale e streaming, ma anche in Blu-Ray, così da venire incontro alle esigenze di tutti i consumatori.

Resta però il mistero della presentazione: Sony ha confermato nei mesi scorsi che non parteciperà all'E3 di Los Angeles e che non sono previsti eventi nei giorni della fiera californiana. La finestra temporale di reveal tra fine maggio e metà giugno sembra dunque esclusa, anche se le cose potrebbero cambiare e la compagnia potrebbe trasmettere uno State of Play dedicato a PS5 nelle prossime settimane.

L'ipotesi più probabile è che Sony possa optare per uno speciale evento a inizio settembre, così come avvenuto per la presentazione di PlayStation 4 PRO nel 2016. C'è chi prevede un possibile annuncio all Gamescom di Colonia in programma a fine agosto, ma questa voce non sembra essere troppo credibile, Sony non ha mai partecipato attivamente alla kermesse negli ultimi anni e nonostante l'Europa sia da sempre una roccaforte per il brand PlayStation, una presentazione di questo tipo avverrà sicuramente negli Stati Uniti.

Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali, magari ingannando il tempo con il video di Spider-Man per PS5 in azione...