PS5: ecco quando verrà presentata secondo un fonte affidabile

Ad oggi sappiamo relativamente poco di PlayStation 5, in questi mesi Sony ha svelato parte delle caratteristiche tecniche di PS5 ed ha mostrato al pubblico il nuovo controller DualSense, i tempi sembrano maturi per una presentazione in grande stile, ma quanto dovremo attendere?

Probabilmente non molto, almeno secondo le dichiarazioni di Jason Schreier, giornalista e reporter di fama internazionale che ha appena lasciato Kotaku per proseguire una carriera da freelance. L'ex editor di Kotaku ha contattato varie fonti apparentemente molto vicine a Sony scoprendo che un evento di presentazione di PS5 è attualmente fissato per la prima metà di giugno, purtroppo non ci sono altri dettagli e il giornalista ha chiarito come le attuali difficoltà e limitazioni legate all'emergenza Coronavirus possano aver avuto impatto sui piani iniziali dell'azienda.

La fonte in questo caso è certamente molto affidabile e dunque possiamo davvero ipotizzare un reveal completo di PS5 per la metà del prossimo mese? Certamente si tratta di una finestra temporale possibile, solitamente occupata dagli annunci dell'E3, quest'anno cancellato per Coronavirus. A giugno Sony pubblicherà The Last of Us Parte 2 e presumibilmente la comunicazione dell'azienda sarà improntata nel promuovere il gioco, l'evento di annuncio di PS5 si terrà quindi prima dell'uscita di TLOU2 e dell'arrivo delle recensioni, così che i due importanti appuntamenti non si danneggino a vicenda? Lo scopriremo nelle prossime settimane.