PS5: quattro funzioni nascoste utilissime che ancora non conosci

Se avete appena acquistato la console Sony, ci sono alcune impostazioni di PS5 da regolare prima di iniziare a giocare, ma ci sono anche alcune funzioni nascoste (o meglio, non troppo in vista) che invece vi consigliamo caldamente di attivare. Eccone quattro che non conoscete ma che invece sono molto utili.

Personalizzare le impostazioni dei giochi

Andate su Impostazioni, Dati salvati e infine su impostazioni giochi/app per applicare profili predefiniti per tutti i giochi PS5. Da questa schermata è possibile regolare il livello di difficoltà, decidere se avviare un gioco in modalità risoluzione o performance, modifica la panoramica e l'inclinazione della telecamera e attivare o disattivare i sottotitoli. Fatto questo, tutti i giochi si avvieranno seguendo le impostazioni salvate. Comodo, vero?

Audio 3D senza cuffie

Chi ha detto che per sfruttare l'audio 3D bisogna utilizzare le cuffie? Questa opzione è disponibile (sebbene in forma sperimentale) anche tramite gli altoparlanti del televisore, vi basterà andare nel menu Impostazioni e successivamente su Audio, da qui selezionare la voce Audio 3D per altoparlanti TV e seguire la procedura guidata.

Addio spoiler sui giochi

Dal menu impostazioni andate su Dati salvati e impostazioni giochi/app e successivamente su Avvisi Spoiler. Qui selezionate la voce Segnala spoiler relativi ai giochi per essere certi di evitare anticipazioni sui vostri giochi preferiti. Questa opzione riguarda le anteprime di PlayStation Store, i contenuti Game Hub, dirette streaming e video, con questo filtro i contenuti "spoilerosi" verranno oscurati e voi potrete decidere se visualizzarli o meno.

Basta notifiche su PS5

Quante volte vi è capitato di perdere una partita perché sullo schermo è comparsa una notifica che vi ha distratto? Potete dire addio a questo imprevisto andando nel menu Impostazioni e successivamente su Notifiche, da qui disattivate la voce relativa alle notifiche pop-up, in questo modo non vedrete più messaggi di alcun tipo sullo schermo. E' anche possibile selezionare quali notifiche continuare a ricevere e quali invece disattivare completamente.