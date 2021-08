PS5 a quota 10.1 milioni, PS4 a 116.4 milioni e gli abbonati Plus sono più di 46 milioni

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che PlayStation 5 ha raggiunto quota 10.1 milioni di unità distribuite dal lancio avvenuto a novembre 2020. PlayStation 4 ha invece toccato quota 116.4 milioni di console distribuite dal novembre 2013, dati aggiornati al 30 giugno 2021.

Durante il trimestre che va dal primo aprile al 30 giugno, Sony ha distribuito 2.3 milioni di console PlayStation 5 e 500.000 console PS4 e PS4 PRO, per quanto riguarda la console old-gen il dato è in calo di 1.4 milioni rispetto alle 1.9 milioni di unità distribuite nello stesso trimestre del 2020.

Dal report finanziario di Sony emergono anche altri dati importanti, scopriamo ad esempio che al 30 giugno gli abbonati a PlayStation Plus sono 46.3 milioni, in crescita di 1.3 milioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno fiscale precedente.

Durante l'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2020 Sony ha venduto 63.6 milioni di giochi per PS4 e PS5, 27.8 milioni in meno rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno fiscale. Di questi, 10.5 milioni sono titoli first party, in calo rispetto ai 18.7 registrati dodici mesi fa, calano anche le vendite digitali che rappresentano ora il 71% del totale contro il 74% dello stesso periodo del 2020.

Numeri importanti ma penalizzati dalla scarsità di scorte di PlayStation 5 e dalle ridotte vendite di PS4 rispetto agli anni precedenti. Anche il software subisce un calo nelle vendite, così come le vendite digitali, lo scorso anno schizzate alle stelle a causa della pandemia e dei lockdown che hanno costretto i giocatori a restare in casa.