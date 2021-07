PS5 a quota 10 milioni, è la console Sony venduta più velocemente di sempre

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che PS5 ha raggiunto quota dieci milioni di console vendute al 18 luglio 2021, diventando così la console venduta più rapidamente di sempre nella storia di PlayStation.

Veronica Rogers (Senior Vice President and Global Head of Business Operations di PlayStation) ha pubblicato un messaggio per ringraziare la community di questo traguardo, la compagnia è ben felice dei risultati commerciali raggiunti, nonostante le difficoltà di distribuzione e produzione dovute alla pandemia, Sony sta lavorando per soddisfare le esigenze dei consumatori di tutto il mondo.

Guardando al futuro, Veronica Rogers cita alcuni dei titoli in arrivo tra cui le esclusive PlayStation Studios come God of War 2 di Santa Monica Studios, Horizon Forbidden West di Guerrilla Games e Gran Turismo 7 di Polyphony Digital, inoltre sono in arrivo tanti titoli da parte di studi partner come Battlefield 2042 di Electronic Arts, Deathloop di Bethesda, Far Cry 6 di Ubisoft e Kena Bridge of Spirits di Ember Lab. Già disponibili invece esclusive come Demon's Souls, Returnal, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart.

Sony ringrazia la community e invita a tenere gli occhi aperti sul futuro di PlayStation, la compagnia è al lavoro su nuove esperienze e contenuti per il pubblico globale.